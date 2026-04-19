Nach dem massiven Blackout zu Jahresbeginn aufgrund eines Anschlags reagieren die Menschen in Berlin nervös auf Stromausfälle. Bei einem aktuellen Vorfall soll es aber keine Auffälligkeiten geben.
Berlin - Nach einem rund eineinhalbstündigen Stromausfall in Berlin-Nikolassee ist es laut Netzbetreiber zu keinen weiteren Störungen in der Nacht gekommen. Als Ursache für den erneuten Vorfall rund drei Monate nach dem tagelangen Blackout im Südwesten der Stadt wird ein Fehler in einem Mittelspannungskabel vermutet, wie der Sprecher der Stromnetz Berlin GmbH, Henrik Beuster, der Deutschen Presse-Agentur sagte. Anzeichen für einen Anschlag gebe es nicht.