1 Die SSB-Busse bleiben für zwei Tage wieder in den Depots. Foto: dpa/Benjamin Beytekin

Die Gewerkschaft Verdi hat für Donnerstag und Freitag erneut zum Streik im öffentlichen Nahverkehr aufgerufen – auch wieder in Stuttgart.











Der Streik im öffentlichen Nahverkehr geht in eine weitere Runde. Pendlerinnen und Pendler müssen sich in dieser Woche gleich an zwei Tagen wieder auf Ausfälle einstellen. Am Donnerstag, 29. Februar, und Freitag, 1. März, herrscht Stillstand, wie die Gewerkschaft Verdi am Montag mitteilte – auch wieder in Stuttgart.