Erneuter Streik am Freitag: Der Kita-Streik „trifft vor allem uns Eltern und unsere Kinder“

1 Die Kita-Streiks gehen den Eltern an die Nieren. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Elternbeiräte in Ludwigsburg beklagen massive Belastungen der Familien. Sie fordern einen schnellen Dialog, um eine gute Lösung zu finden.











Link kopiert



Am Freitag, 7. März, ist Tag fünf der Kita-Streiks in Ludwigsburg – und langsam, aber sicher regt sich Widerstand bei den Eltern. Am Mittwoch wandte sich der Elternbeirat des Kinder- und Familienzentrums Hartenecker Höhe mit einem offenen Brief an die Stadt Ludwigsburg. Am Donnerstag folgte ein Schreiben des Gesamtelternbeirates der städtischen Kitas in Ludwigsburg.