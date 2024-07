Erneuter Sieg für Footballer der Cougars: Richtung Topspiel noch besser in den Rhythmus finden

Zwei Viertel konnten die Stuttgart Silver Arrows gegen die Kornwestheim Cougars mithalten. Am Ende aber stand ein 28:00 (00:00; 14:00; 00:00 ;14:00) Sieg für die Gastgeber – ein Arbeitssieg des Favoriten gegen die Stuttgarter, die am vergangenen Spieltag noch den damaligen Tabellenführer Red Knghts aus Tübingen geschlagen haben. „Das war ein Arbeitssieg - kein spektakuläres Highlight. Aber gerade solche Spiele muss man erst einmal gewinnen“, sagt Headcoach Andreas Geibel. Mit dem Sieg hat sich seine Mannschaft die Spitzenposition in der Landesliga Baden-Württemberg gefestigt und bleibt vor dem Topspiel in zwei Wochen gegen die Tübinger weiter auf Aufstiegskurs in die Oberliga.

Im ersten Quarter war die Cougars Defense von Anfang an präsent und ließ gegen die mutig beginnende Angriffsformation der SSA kaum nennenswerten Raumgewinn zu. Gleichzeitig ist die Offense sehr nervös und deshalb endet der erste Abschnitt 0:0. Ein anderes Bild zeigt sich im zweiten Viertel: Die Cougars Offense findet ihren Rhythmus, kommt zu zwei Touchdowns und zwei weiteren Punkten zu einer 14:0 Führung.

Starke Defense gibt Sicherheit

Im dritten Abschnitt dominieren die Kornwestheim weiter das Spielgeschehen, sind im Abschluss wiederum zu nachlässig und können auch erfolgversprechende Positionen nicht nutzen. Die Silver Arrows stemmen sich gegen die Niederlage und lassen in diesem Viertel keine weiteren Punkte zu, können ihrerseits aber auch nicht punkten gegen die weiterhin starke Defense der Cougars. Im letzten Quarter gelingen den Cougars 14 weitere Punkte.

Doch der Gegner aus Cannstadt versucht weiter ebenfalls Punkte aufs Scoreboard zu bringen und trägt den Ball gefährlich nahe an die Kornwestheimer Endzone. In dieser Phase spürt man die Hartnäckigkeit und die Erfahrung der Arrows. Jedoch gelingt Tim Steiner die Passverteidigung noch im First Down. Die SSA halten die Uhr nochmals über ein Timeout an, jedoch reichen die verbleibenden Sekunden nicht mehr um in Kornwestheim zu punkten. Die Cougars Verteidiger können eine kritische Situation kurz vor Schluss entschärfen, so dass letztendlich die „Null“ steht. „Ein weiteres Mal hat unsere Defense keine Punkte zugelassen und ohne grobe Schnitzer gespielt“, sagt Defense-Coordinator Alexander Bruder.

In zwei Wochen steigt das Topduell

„Jetzt gilt es, immer noch besser in den Rhythmus zu kommen und darin zu bleiben - die Aufgaben werden nicht einfacher die nächsten drei Wochen“, sagt Offense Coordinator Daniel Sassman. Letztlich hätte sich das Team auf die Defensereihen verlassen können, die mit ihrer Übersicht und Konsequenz die notwendige Ruhe und Stabilität verliehen hätten – wie schon in der bisherigen so erfolgreichen Saison.

Am nächsten Samstag gibt mit den Esslingen Racoons der dritte Aufsteiger seine Visitenkarte im städtischen Stadion Kornwestheim ab. Das Team befindet sich mitten im Abstiegskampf. Erfahrungen mit dem Team vom Neckar gibt es bisher keine, so dass dieses Aufeinandertreffen einen gewisse „Überraschungsnummer“ werden wird. „Wir müssen unser Profil nach dem Arbeitssieg gegen die SSA weiter intensiv schärfen, wenn wir im Heimspiel gegen Tübingen, dem möglichen Showdown um Platz 1 unsere Chancen wahren wollen“, sagt Geibel.