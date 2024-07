Erneuter Schicksalsschlag: Guido Maria Kretschmer trauert um Hündin

Guido Maria Kretschmer (59) und sein Ehemann Frank Mutters (69) trauern um ihre geliebte Hündin Alaiyha. "...als Du gestern Abend in unseren Armen gestorben bist, da blieb unsere Welt für einen Augenblick stehen", schreibt der "Shopping Queen"-Star in einem bewegenden Instagram-Post zu einem Bild der nun verstorbenen Vierbeinerin.

Schwere Schicksalsschläge für Guido Maria Kretschmer

Im gleichen Atemzug jedoch erinnert sich der Designer auch an die vielen schönen Momenten mit der verstorbenen Hündin zurück. "Wie haben wir Dich geliebt und was für ein großes Glück es war, Dich so lange bei uns gehabt zu haben", fährt der 59-Jährige fort. Er empfinde jetzt "Dankbarkeit". Die Hündin Alaiyha lebte dem Post zufolge von Dezember 2010 bis zum gestrigen 10. Juli, und wurde somit 13 Jahre, sechs Monate und einige Tage alt.

Der Modedesigner musste im vergangenen Jahr einige schmerzhafte Schicksalsschläge verkraften. Im August 2023 starb Vater Erich im Alter von 87 Jahren. Seine Mutter Marianne folgte im Dezember im Alter von 84 Jahren. "Als meine Mutter dann starb, da war alles weg [...]. Da war ich so lost wie noch nie in meinem ganzen Leben", sagte Kretschmer in der NDR-Talkshow "deep und deutlich".

Familienzuwachs in schmerzhaften Zeiten

Im April dieses Jahres verlor die Familie dann Hündin Idaya, die nur vier Jahre alt wurde. "Es zerreißt uns das Herz und wir sind noch immer fassungslos über diesen so überraschenden und tragischen Verlust...", schrieb Kretschmer damals auf Instagram. Bereits im Jahr zuvor trauerte sie um Hündin Aimée.

Doch es gab auch Zuwachs in der Familie. So freute sich der Designer im Mai 2024 über "die wunderschöne Mila", eine Hündin, die laut eines weiteren Instagram-Posts aus einer "Tötungsstation in Andalusien gerettet" worden war. Ivy, offenbar die Schwester der verstorbenen Idaya, habe sich damals "nach der Trauer um ihre Schwester, sehr über ihre neue Spielgefährtin" gefreut.