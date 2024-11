Erneuter Schicksalsschlag: Demenz und Parkinson: Robbie Williams über das Schicksal seiner Eltern

1 Robbie Williams neben seiner Mutter Janet im Jahr 2001. Foto: ddp/CAMERA PRESS/Richard Stonehouse

Popstar Robbie Williams hat eine weitere, schwere Erkrankung innerhalb seiner nächsten Familie publik gemacht: Seine geliebte Mutter Janet Williams sei an Demenz erkrankt. Sein Vater Pete leidet an Parkinson.











Popstar Robbie Williams (50) hat mit schwerwiegenden Erkrankungen in seinem direkten Umfeld zu kämpfen. Der Sänger, über dessen Leben am 2. Januar das Biopic "Better Man - Die Robbie Williams Story" erscheinen wird, hat im Rahmen der Promo-Tour für den Film enthüllt, dass seine Mutter Janet Williams (83) an Demenz erkrankt sei. Schon vor einigen Jahren hatte Williams bekannt gegeben, dass sein Vater an Parkinson leide.