1 Mäuse werden besonders häufig in Tierversuchen eingesetzt. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa

Um Forschung zu betreiben und Medizinprodukte zu testen, werden in Deutschland jedes Jahr Hunderttausende Tiere eingesetzt. Am häufigsten sind es Mäuse und Ratten.











Berlin - Im vergangenen Jahr sind in Deutschland weniger Versuchstiere eingesetzt worden als in den Vorjahren. "Der Rückgang an Tierversuchen betrifft fast alle Bereiche, so die Grundlagenforschung und die angewandte Forschung", sagte Andreas Hensel, Präsident des Bundesamts für Risikobewertung (BfR).