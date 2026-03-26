Sängerin FKA Twigs geht erneut gerichtlich gegen ihren Ex Shia LaBeouf vor. Diesmal geht es um eine Verschwiegenheitsklausel aus dem Vergleich von 2025.
Die Musikerin FKA Twigs (38), bürgerlich Tahliah Barnett, hat Shia LaBeouf (39) erneut rechtlich ins Visier genommen. Wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet, richtet sich die neue Klage gegen eine Verschwiegenheitsklausel, die Teil des außergerichtlichen Vergleichs war, den die Sängerin 2025 nach ihrer Klage wegen sexueller Körperverletzung und Zufügung emotionalen Leids mit dem Schauspieler geschlossen hatte. Die ursprüngliche Klage war bereits im Dezember 2020 eingereicht worden.