1 Die Täter hinterlassen ein echtes Chaos. Foto: KS-Images.de/Karsten Schmalz

Die Serie an Geldautomaten-Sprengungen reißt nicht ab. In der Nacht auf Donnerstag hat es eine Bankfiliale in Gerlingen getroffen.















Die Serie von gesprengten Geldautomaten in Baden-Württemberg reißt nicht ab. In der Nacht auf Donnerstag hat es diesmal einen Geldautomaten der Deutschen Bank in der Hauptstraße in Gerlingen getroffen. Mehrere Anwohner wurden gegen 2 Uhr von lauten Knallgeräuschen aus dem Schlaf gerissen.

Zeugenangaben zufolge verließen kurz darauf drei dunkel gekleidete Personen die Bank und flüchteten in einem dunklen Kombi mit sehr lautem Motorengeräusch über die Leonberger Straße – vermutlich in Richtung A 81. Bei dem Fluchtfahrzeug, das in unmittelbarer Tatortnähe abgestellt gewesen sein soll, könnte es sich um einen Audi mit Karlsruher Kennzeichen (KA-) gehandelt haben. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein, auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz, bislang jedoch ohne Ergebnis. Durch die Explosion wurde das Gebäude beschädigt. Die Höhe des Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Auch, wie viel Bargeld die Täter erbeutet haben, ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 08 00 / 1 10 02 25 um Zeugenhinweise.

Erst vor wenigen Tagen haben in Sindelfingen Unbekannte den Automaten einer Sparkassen-Filiale gesprengt, Geld konnten sie dabei allerdings keins erbeuten. Auch hier sollen die Täter in einem schwarzen Audi Kombi in Richtung der Autobahn geflüchtet sein. Ähnliche Vorfälle ereignen sich immer wieder. Beispielsweise im April in Bondorf hatten es Unbekannte auf den Automaten der Kreissparkasse abgesehen.