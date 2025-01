Erneute Spider-Man-Rückkehr?: Das sagt Andrew Garfield zu den Gerüchten

1 Wird Andrew Garfield auch ein viertes Mal als Spider-Man im Kino zu bewundern sein? Foto: imago images/ABACAPRESS/Marechal Aurore

Kehrt Andrew Garfield auch für Tom Hollands nächstes "Spider-Man"-Abenteuer zurück? Der Star selbst hat zu den immer wieder kursierenden Gerüchten jetzt klar Stellung bezogen.











In "The Amazing Spider-Man" und der Fortsetzung "The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro" verkörperte Hollywoodstar Andrew Garfield (41) Anfang der 2010er Jahre bereits die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Zuletzt kehrte er im Jahr 2021 in die ikonische Rolle zurück - und einige Marvel-Fans vermuten, dass Garfield auch im für 2026 angekündigten "Spider-Man 4" mit von der Partie sein könnte. Doch dem hat der Schauspieler selbst nun vehement widersprochen. An seiner Glaubwürdigkeit bestehen jedoch berechtigte Zweifel.