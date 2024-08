Erneute Niederlage: TSV Heimerdingen zahlt weiter Lehrgeld

1 Mittelstürmer Lars Ruckh gelang der einzige Treffer der Heimerdinger Kicker. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Beim TSV Oberensingen unterliegen die Heimerdinger Fußballer einem effektiveren Gegner mit 1:4. Die zweite Niederlage in der Verbandsliga ist für Spielertrainer Pascal dos Santos Coelho aber kein Beinbruch.











Link kopiert



Erneut hat der Verbandsliga-Aufsteiger phasenweise gut mitgespielt. Aber am Ende steht der TSV Heimerdingen auch am 2. Spieltag ohne Zählbarem da. Wie schon beim Saisonauftakt am vergangenen Wochenende gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (0:2) macht die Effektivität, mit der die Gegner agieren, den entscheidenden Unterschied aus.