Erneute Erkrankung 2019: Margot Käßmann erhielt zweite Brustkrebs-Diagnose

Bei der ehemaligen EKD-Ratsvorsitzenden Margot Käßmann wurde vor sechs Jahren zum zweiten Mal Brustkrebs diagnostiziert. Das verriet die Theologin nun in einem Interview.
Margot Käßmann (67) hat 2019 ein zweites Mal die Diagnose Brustkrebs erhalten. Das verriet die bekannte Theologin nun in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung. "Es war insofern überraschend, da ich ja 2006 zum ersten Mal die Diagnose Brustkrebs bekam und dreizehn Jahre später dann noch einmal. Das ist eher ungewöhnlich", sagte die 67-Jährige: "Ich dachte, ich hätte es überstanden gehabt. Und dann gleich vier Knoten." Ihr Glück sei gewesen, dass der Krebs nicht gestreut hatte.