Erneute Dschungel-Teilnahme?: Nach Rosenkrieg: Cora Schumacher möchte wieder Brinkmann heißen

Oliver Pochers (46) frühere Partnerin Amira Aly (31) machte es gerade vor, und kehrte in der TV-Show "Schlag den Star" am Samstagabend (24. August) zu ihrem Mädchennamen "Aly" zurück. Nachdem Ralf Schumachers (49) ehemalige Ehefrau Cora Schumacher (47) zuletzt heftig in der Öffentlichkeit mit ihrem einstigen Partner aneinandergeraten war, möchte nun anscheinend auch sie den Nachnamen ihres Ex-Gatten ablegen. Das verriet die 47-Jährige ebenfalls am Samstagabend in der Sendung "Ich bin ein Star - Die legendäre Stunde danach".

Cora Schumacher möchte "nochmal von ganz vorne anfangen"

Schumacher war als diesjährige Teilnehmerin des regulären Dschungelcamps in der Dschungel-Nachlese bei RTL+ zu Gast. Doch zur Verwunderung der Zuschauerinnen und Zuschauer wird sie dort als Cora Brinkmann vorgestellt. Denn Schumachers Mädchenname lautet Cora-Caroline Brinkmann, und zu diesem möchte sie jetzt offenbar zurückkehren.

Auf die Frage, ob sie jetzt offiziell Frau Brinkmann sei, antwortet Cora Schumacher jedoch: "Ne, aber ich möchte mich nächstes Jahr gerne bewerben beim Dschungelcamp als Caroline Brinkmann."

"Gesund und glücklich" erneut ins Dschungelcamp?

"Okay, quasi ein neuer Lebensabschnitt für dich", bemerkt Moderatorin und Gastgeberin Olivia Jones (54) dazu an, woraufhin Schumacher antwortet: "So in etwa." Schumacher wolle in Zukunft "nochmal alles von ganz vorne anfangen", verrät sie weiter. Auch eine Rückkehr ins Dschungelcamp wünscht sie sich, doch dabei wolle sie dieses Mal "gesund, gut drauf, glücklich und fröhlich" sein, "so wie die Caroline früher war".

Cora Schumacher hatte im Januar dieses Jahres an "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei RTL teilgenommen. Doch am dritten Tag verließ sie das Camp freiwillig wegen gesundheitlichen Problemen. Darauf nimmt sie wohl mit ihrem Wunsch Bezug, erneut und dieses Mal "gesund" am Camp teilnehmen zu wollen.

Möchte sich Cora Schumacher nach Rosenkrieg von ihrem Ex-Gatten distanzieren?

Einen Grund für ihren Wunsch, wieder zum Mädchennamen Brinkmann zurückkehren zu wollen, nennt Schumacher bei "Ich bin ein Star - Die legendäre Stunde danach" nicht. Allerdings führte sie in den vergangenen Tagen mit ihrem Ex-Ehemann über soziale Netzwerke einen erbitterten Rosenkrieg der etwas anderen Art.

Nachdem Schumacher zunächst in einem Interview behauptet hatte, dass sie erst durch das öffentliche Coming-out des Rennfahrers erfahren habe, dass Ralf mit Étienne liiert sei, teilte Ralf Schumacher am 16. August einen privaten Chat-Verlauf, der zeigen sollte, dass Cora Schumacher nicht die ganze Wahrheit gesagt haben soll.

Cora Schumacher veröffentlichte daraufhin am 24. August ebenfalls einen Privat-Chat, der wiederum zeigen sollte, dass Ralf Schumacher zumindest im April 2023 nicht die ganze Wahrheit über seine Beziehung zu Étienne gesagt haben soll. Im April letzten Jahres soll Ralf Schumacher bereits mit seinem momentanen Partner liiert gewesen sein.