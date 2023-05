1 Zuletzt verwandelte Sasa Kalajdzic beim 1:1 in Bielefeld einen Elfmeter – gegen Borussia Dortmund wird der VfB-Stürmer sein Torekonto nicht weiter erhöhen können. Foto: Baumann

Die VfB-Homepage schmückte am Mittwoch ein kurzes Zitat von Wataru Endo: „Positiv bleiben!“ Der Kapitän dachte dabei an das Spiel an diesem Freitag (20.30 Uhr) gegen Borussia Dortmund, an die letzten sechs Partien, an den Kampf gegen den Abstieg – und nicht etwa an Sasa Kalajdzic. Denn das Wörtchen „positiv“ hat in dessen Fall einen bitteren Beigeschmack: Der VfB-Torjäger infizierte sich erneut mit dem Coronavirus, fällt zumindest für das Duell mit dem BVB aus. Und bestätigte den Ruf, einer der zwei großen Pechvögel im Team zu sein.