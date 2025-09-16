Erneut Ersatzverkehr: Schiene der Schönbuchbahn ist abgesackt

Wieder gibt es einen Schienen-Ersatzverkehr auf der Schönbuchbahn. Eine Schiene ist abgesackt, schuld ist eine besondere geologische Formation.

Zur Zeit verkehren wieder Busse neben der Bahnstrecke zwischen Dettenhausen und Böblingen. Nichts Neues für die leidgeprüften Fahrgäste der Schönbuchbahn, die in den vergangenen Monaten immer wieder Zugausfälle und Schienen-Ersatzverkehre hinnehmen mussten. Der Grund für die Sperrung ist diesmal ein abgesacktes Gleis zwischen den Bahnkilometern 15,4 und 15,5.

Die Schönbuchbahn wird über den Zweckverband Schönbuchbahn von der Württembergischen Eisenbahngesellschaft (WEG) betrieben. Wie Jan Schillinger, der Geschäftsführer WEG mitteilt, liege diese Verschiebung über der Toleranzgrenze, die in den Regelwerken vorgeschrieben sei. Also blieb der WEG nichts anderes übrig, als die Strecke zu sperren.

Der Untergrund auf Bahnkilometer 15 ist instabil geworden. Foto: Eibner-Pressefoto/Edward Cheung

Die Ursache dürfte in der Beschaffenheit des Untergrunds liegen. An dieser Stelle liegt sogenannte Fließerde, eine besondere geologische Formation, die wie der Name schon sagt, die Tendenz hat, sich hangabwärts zu bewegen. Dabei genügt schon eine Neigung von zwei Grad, um den Prozess in Gang zu setzen. Wie das Landratsamt weiter mitteilt, liegt die Fließerde in diesem Bereich an mehreren Stellen, aber auch außerhalb der Gleisanlagen gebe es Probleme mit dem Untergrund.

Die WEG versucht schnellstmöglich, mit einem sogenannten Stopfgang die Gleise wieder in die Toleranzmaße zu heben. Dabei wird neuer Schotter unter das Gleis gedrückt, um es zu stabilisieren. Angesichts des sich bewegenden Untergrunds werden aber in der Folge ein enges Monitoring und wenn nötig, weitere Stopfgänge nötig sein, schätzten die Experten. Die genaue Ursache des labilen Untergrunds müssen jetzt die Geologen feststellen. Sie müssen dann auch eine Lösung finden, wie man die Erde dauerhaft stabilisiert. Wie lange der Schienen-Ersatzverkehr eingerichtet bleiben wird, darüber kann die WEG derzeit noch keine Auskunft geben.