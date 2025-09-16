Erneut Ersatzverkehr: Schiene der Schönbuchbahn ist abgesackt

Wieder gibt es einen Schienen-Ersatzverkehr auf der Schönbuchbahn. Eine Schiene ist abgesackt, schuld ist eine besondere geologische Formation.
Zur Zeit verkehren wieder Busse neben der Bahnstrecke zwischen Dettenhausen und Böblingen. Nichts Neues für die leidgeprüften Fahrgäste der Schönbuchbahn, die in den vergangenen Monaten immer wieder Zugausfälle und Schienen-Ersatzverkehre hinnehmen mussten. Der Grund für die Sperrung ist diesmal ein abgesacktes Gleis zwischen den Bahnkilometern 15,4 und 15,5.