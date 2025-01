Erneut S-Bahn-Sperrung in Stuttgart: So kommen Besucher zur CMT

So kommen Besucher zur CMT

Erneut S-Bahn-Sperrung in Stuttgart

1 Auf die S-Bahn können Besucher der CMT an diesem Wochenende nicht zurückgreifen – die Strecke zur Landesmesse ist gesperrt. Foto: dpa/Thomas Niedermüller

Am zweiten CMT-Wochenende, 25. und 26. Januar, fahren keine S-Bahnen zur Landesmesse. Besucher müssen mit längeren Anfahrtszeiten rechnen. Es kann zu Engpässen kommen.











Link kopiert



„Wenigstens nur an einem und nicht wie im Vorjahr an beiden Wochenenden“, nahm Messe-Geschäftsführer Roland Bleinroth die erneuten Bauarbeiten der Deutschen Bahn nicht ohne einen gewissen Sarkasmus zur Kenntnis. Denn zum zweiten Wochenende der CMT am Samstag und Sonntag, 25. und 26. Januar, ist die S-Bahn-Strecke zur Landesmesse gesperrt. Besucher müssen auf andere Verkehrsmittel wie Stadtbahn oder Ersatzbusse umsteigen – auf jeden Fall aber mehr Zeit einplanen.