Erneut kein Feuerwerk am Schlossplatz: In diesen Bereichen in Stuttgart darf nicht geböllert werden

In diesen Bereichen in Stuttgart darf nicht geböllert werden

1 Die Silvesterfeier auf dem Schlossplatz kommt ohne Feuerwerk aus. Foto: Fotoagentur-Stuttgart/Andreas Rosar

Ab dem 28. Dezember werden wieder Raketen und Co. in Supermärkten angeboten. Doch nicht überall im und am Stuttgarter Talkessel dürfen die Feuerwerkskörper angezündet werden. Es drohen hohe Bußgelder.











Unter dem Motto „Vereint in Stuttgart“ findet am 31. Dezember auf dem Schlossplatz laut Stadt „wieder eine Mega-Party“ statt. Um die Sicherheit der Gäste zu gewährleisten, soll am Silvesterabend nur eine Rakete vor dem Neuen Schloss in Richtung Schwerelosigkeit starten – und zwar die mit Major Tom an Bord. Peter Schilling wird auf der Bühne seinen Megahit aus den 80er-Jahren präsentieren, ansonsten sollen „faszinierende Lichtinstallationen“ für einen beeindruckenden Jahreswechsel sorgen. Ein Feuerwerk wird es nicht geben. Auch Besucher sollten auf das Anzünden von Böllern und Raketen verzichten – das ist an Silvester in der Innenstadt auch in diesem Jahr verboten und kann teuer werden.