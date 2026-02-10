Prinz William und Prinzessin Kate haben es offenbar wieder getan: Das Prinzenpaar gönnte sich wohl erneut eine Auszeit im exklusiven Skiort Courchevel in den französischen Alpen.
Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) zieht es offenbar immer wieder an denselben Ort: Das royale Paar wurde im vergangenen Monat im exklusiven Wintersportort Courchevel in den französischen Alpen gesichtet, wie die "DailyMail" jetzt berichtet. Der Luxusort in der Tarentaise, der gern als "Saint-Tropez der Alpen" bezeichnet wird, ist für sie schon fast ein zweites winterliches Zuhause.