Prinz William und Prinzessin Kate haben es offenbar wieder getan: Das Prinzenpaar gönnte sich wohl erneut eine Auszeit im exklusiven Skiort Courchevel in den französischen Alpen.

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) zieht es offenbar immer wieder an denselben Ort: Das royale Paar wurde im vergangenen Monat im exklusiven Wintersportort Courchevel in den französischen Alpen gesichtet, wie die "DailyMail" jetzt berichtet. Der Luxusort in der Tarentaise, der gern als "Saint-Tropez der Alpen" bezeichnet wird, ist für sie schon fast ein zweites winterliches Zuhause.

Aufgefallen seien der britische Thronfolger und seine Frau diesmal in einem gehobenen Bergrestaurant, wie ein Insider der britischen Zeitung schildert. Dort seien die beiden in voller Skimontour zum Mittagessen gegangen. "Ich konnte kaum glauben, dass ich im selben Restaurant wie Kate und William zu Mittag esse", schwärmt ein Gast. Gegenüber dem Restaurantpersonal seien die Royals "ausgesprochen höflich" gewesen, verrät ein Mitarbeiter.

Zweites Zuhause in den Alpen

Ob die drei Kinder Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) bei diesem Aufenthalt mit auf der Piste waren, ist unklar. Doch die Familie kennt die Region bestens: Bereits 2016 verbrachten William und Kate mit ihren beiden Ältesten ihren ersten Familienurlaub in den französischen Alpen.

Auch im vergangenen Jahr war die Familie in Courchevel zu Gast. Bilder des französischen Magazins "Paris Match" zeigten die fünfköpfige Familie beim Pistenspaß. Mama Kate kümmerte sich demnach um Charlotte und Louis, während Papa William gemeinsam mit dem schon erfahreneren George die anspruchsvolleren Abfahrten in Angriff nahm. In der Skihütte kam die Familie dann zum gemeinsamen Mittagessen wieder zusammen. Damals soll auch Kates Bruder James Middleton (38) mit seiner Familie vor Ort gewesen sein.

Schon vor ihrer Hochzeit hatten William und Kate gemeinsam Winterurlaube in den französischen Bergen verbracht. Die Reisen der Royals nach Courchevel werden traditionell geheim gehalten, um die Privatsphäre der Familie zu schützen. Der Ort gilt als eine der glamourösesten Adressen der Alpen mit Sterne-Restaurants, Designerboutiquen und einem prominenten Publikum von George Clooney bis zur Familie Beckham.