1 Feuer in der Asylunterkunft. Foto: 7aktuell/7aktuell

In einer Flüchtlingsunterkunft in Kirchheim (Kreis Esslingen) hat es am Dienstagabend gebrannt. Die Feuerwehr musste zu einem Großeinsatz ausrücken.











Brände in Kirchheim: Am Dienstag musste die Feuerwehr gleich zwei Mal ausrücken. Am Nachmittag brach Feuer aus in einer Asylunterkunft. Am Morgen hatte es bereits in einer Förderanlage im Kirchheimer Kompostwerk gebrannt.