Erneut Exhibitionist in Horrheim: Unbekannter Radfahrer onaniert – Polizei sucht Zeugen

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Ein unbekannter Exhibitionist ist mit einem Fahrrad in Horrheim unterwegs und onaniert. Tage zuvor waren drei Exhibitionisten an einem Horrheimer Badesee. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert



Schon wieder hat ein Exhibitionist in Vaihingen an der Enz-Horrheim (Landkreis Ludwigsburg) sein Unwesen getrieben. Nachdem in den vergangenen Tagen bereits drei Exhibitionisten am Unteren Seewaldsee Badegäste sexuell belästigt hatten, fiel ein bislang unbekannter Mann am Freitagmorgen gegen 9 Uhr in der Neuen Schulstraße in Horrheim auf.