Erneut ein Ausverkauf in der Esslinger Innenstadt: Und wieder geht ein Fachgeschäft verloren

Kirchheim Von Polizei eingefangen – Wie kam der asiatische Mini-Hirsch in den Garten?

Zu einem Einsatz der besonderen Art ist die Polizei am Mittwochmorgen in Kirchheim gerufen worden. Anwohner hatten einen ungewöhnlichen tierischen Besucher in ihrem Garten entdeckt und die Polizei zur Hilfe gerufen.