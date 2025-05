Erneut dreimal pro Woche: Sandra Maischberger erhöht Talkshow-Frequenz

1 "Maischberger" läuft auch diese Woche dreimal. Foto: WDR Kommunikation/Redaktion Bild

Die ARD baut Sandra Maischbergers Talkshow-Präsenz weiter aus: Die nach ihr betitelte Sendung wird auch diese Woche dreimal ausgestrahlt. Für 2025 plant der Sender insgesamt 67 Ausgaben der beliebten Talksendung.











Sandra Maischbergers (58) Talkshow bekommt im ARD-Programm erneut mehr Raum: Die Moderatorin wird ihre Sendung auch in dieser Woche mit einer erhöhten Frequenz präsentieren. Bereits vergangene Woche konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer statt der gewohnten zwei "Maischberger"-Sendungen drei mitverfolgen. Und auch das war nicht die Premiere. "Bereits im April 2024 haben wir 'Maischberger' an drei Tagen pro Woche, von Montag bis Mittwoch, ausgestrahlt", teilte die ARD-Programmdirektion der Nachrichtenagentur spot on news auf Nachfrage mit.