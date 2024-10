Erneuerung des Stromnetzes in Stuttgart: Rotenwaldstraße und Parkplatz am Birkenkopf gesperrt

Rotenwaldstraße und Parkplatz am Birkenkopf gesperrt

Erneuerung des Stromnetzes in Stuttgart

1 Autofahrer müssen auf der Rotenwaldstraße mit Behinderungen rechnen. Foto: /Kraufmann/Thomas Hörner

Autofahrer müssen mit Umwegen rechnen: Ab 25. Oktober ist die Abbiegespur der Rotenwald- in die Geißeichstraße gesperrt. Und auch der Parkplatz am Birkenkopf kann nicht genutzt werden. Hintergrund sind Arbeiten an Stromleitungen der Stuttgart Netze.











Von Freitag, 25. Oktober, an müssen Autofahrer mit Behinderungen rechnen: Bis Montag, 4. November, ist die Abbiegespur von der Rotenwald- in die Geißeichstraße in Fahrtrichtung Botnang und weiter zum Killesberg gesperrt. Bis zum 22. November ist der Parkplatz am Birkenkopf gesperrt.