Erneuerung der Pforzheimer Straße in Höfingen: Baubeginn nach Winterpause erst im April

Der ursprünglich geplante Beginn des letzten Bauabschnitts in Höfingen in der Pforzheimer Straße verzögert sich. Der erst kürzlich von der Leonberger Stadtverwaltung kommunizierte Start nach der Winterpause am Montag, 17. März, verschiebt sich um vier Wochen. Der voraussichtliche Start wird nun am Montag, 14. April, sein. Das hat jetzt die Stadtverwaltung kurzfristig mitgeteilt. Die Maßnahme dauert voraussichtlich drei Monate. „Verzögerungen im Ablauf haben diese Verschiebung erforderlich gemacht. Die Verwaltung bittet alle Bürgerinnen und Bürger um Verständnis für diese und die Umstände, welche die Sperrung der Ortsdurchfahrt mit sich bringen wird“, sagt Leila Fendrich, die Pressesprecherin der Stadt.