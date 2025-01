Erneuerbare Energien: Windkraftausbau: Hessen bei Ländervergleich im Mittelfeld

1 In Hessen wurden 2024 22 Anlagen in Betrieb genommen. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - In Deutschland sind 2024 so viele neue Windkraftanlagen genehmigt worden wie noch nie, Hessen liegt beim Ausbau im Mittelfeld. Zahlen des Bundesverbands Windenergie zufolge wurden in Hessen Windkraftanlagen mit einer Leistung von 1.028 Megawatt (MW) genehmigt. In allen 16 Ländern genehmigten die Behörden im vergangenen Jahr demnach 2.405 neue Windkraftanlagen mit einer Leistung von 14.056 Megawatt.