Erneuerbare Energien: Umfrage: Stimmung in der Windenergiebranche gestiegen

1 In Deutschland und der EU ist die Stimmung in der Windenergiebranche laut einer Umfrage deutlich gestiegen Foto: Jens Büttner/dpa

Die Laune in der Windenergiebranche in Deutschland und der EU hat sich verbessert. Sowohl im Onshore- als auch im Offshore-Bereich gebe es beim Markt und den Rahmenbedingungen positive Veränderungen.











Link kopiert



Hamburg - Die Stimmung der Windenergiebranche hat sich einer Umfrage zufolge in Deutschland und der Europäischen Union deutlich verbessert. Sowohl im Onshore- als auch im Offshore-Bereich - also der Windkraft an Land beziehungsweise auf hoher See - ließen sich positive Veränderungen in der Wahrnehmung der Marktentwicklung und der Rahmenbedingungen feststellen, heißt es im 13. Trendindex der WindEnergy Hamburg, der Weltleitmesse für Windenergie. Nordamerika, Asien und der Rest der Welt bewerteten den globalen Markt dagegen leicht schlechter.