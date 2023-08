1 Die Firmen kommen bei den vielen Anfragen gerade nicht hinterher. Foto: imago/photothek/Ute Grabowsky

Die steuerlichen und behördlichen Vorschriften sind zuletzt deutlich entschlackt worden – dennoch will eine Solaranlage gut überlegt sein. Dies sind die wichtigsten Punkte.









Im ersten Halbjahr 2023 wurden mit zusammen 810 Megawatt Leistung mehr Photovoltaikanlagen im Südwesten zugebaut als im gesamten Jahr 2022 – das dürfte auch an der Solardachpflicht liegen, die seit Jahresbeginn umfassend gilt. Franz Pöter, der Geschäftsführer des Branchenverbandes Solarcluster, sagt deshalb: „Die für die Energiewende erforderlichen 2000 Megawatt pro Jahr sind damit erstmals in Reichweite gerückt.“ Doch was gilt es eigentlich zu beachten, wenn man eine solche Anlage plant?