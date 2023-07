1 Das Ingersheimer Windrad ist ein Solitär im Kreis. Aber wohl nicht mehr lange. Foto: Archiv (Kuhnle)

Das Land verfolgt ambitionierte Ziele, möchte bis 2040 klimaneutral aufgestellt sein. Deshalb soll auch der Ausbau der Windkraft forciert werden, der bislang eher stotternd verläuft. Ganze fünf Anlagen seien bislang in diesem Jahr in Baden-Württemberg in Betrieb gegangen, konstatierte Raphael Montigel, Landesgeschäftsstellenleiter des Bundesverbands Windenergie, am Mittwoch bei einer Infoveranstaltung in der Schwieberdinger Turn- und Festhalle, die der Grünen-Landtagsabgeordnete Markus Rösler initiiert hatte. Geradezu verheerend ist die Bilanz im Landkreis Ludwigsburg. Hier dreht sich bis dato überhaupt nur ein Windrad, das in Ingersheim. Doch nun scheint Bewegung in die Sache zu kommen.