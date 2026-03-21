Erneuerbare Energie: Werben um Akzeptanz – Vaihingen/Enz macht ersten Schritt in Richtung Windkraft

Mehr als 200 Interessenten kamen zum Bürgerdialog. Es gab verschiedene Meinungen zur Windkraft – eine große Gegenbewegung scheint in Vaihingen jedoch nicht zu entstehen.
Sind sie nicht laut? Killen sie nicht Vögel und Fledermäuse? Neue Windkraftanlagen erregen die Gemüter – umso wichtiger sind sachliche Diskussionen über diese Art der Energiegewinnung. Wie eine solche Diskussion gefördert werden kann, zeigte der Bürgerdialog über aktuelle Projekte im Vaihinger Teilort Enzweihingen. Über 200 interessierte Bürgerinnen und Bürger nahmen an der Veranstaltung in der Kultur- und Sporthalle teil.