Erneuerbare Energie: Werben um Akzeptanz – Vaihingen/Enz macht ersten Schritt in Richtung Windkraft

Mehr als 200 Interessenten kamen zum Bürgerdialog. Es gab verschiedene Meinungen zur Windkraft – eine große Gegenbewegung scheint in Vaihingen jedoch nicht zu entstehen.

Sind sie nicht laut? Killen sie nicht Vögel und Fledermäuse? Neue Windkraftanlagen erregen die Gemüter – umso wichtiger sind sachliche Diskussionen über diese Art der Energiegewinnung. Wie eine solche Diskussion gefördert werden kann, zeigte der Bürgerdialog über aktuelle Projekte im Vaihinger Teilort Enzweihingen. Über 200 interessierte Bürgerinnen und Bürger nahmen an der Veranstaltung in der Kultur- und Sporthalle teil.

Oberbürgermeister Uwe Skrzypek-Muth war erstaunt und freute sich, „wie viele Leute gekommen sind“. Das sei bei diesen Dialogen sehr wichtig. Viele Bürger würden sich angesichts der Nachrichten fragen, was verantwortliche Politiker eigentlich tun. Der Schultes betonte: „Wir müssen Verständnis füreinander haben.“

Die Vorranggebiete im Kreis Ludwigsburg. Beim Bürgerdialog in Vaihingen-Enzweihingen ging es um das Gebiet LB-09. Foto: Zapletal, Lange/Zapletal, Lange

Drei Themen waren anberaumt: der aktuelle Stand zur Sanierung der B10-Brücke über die Enz, Photovoltaikanlagen entlang der Bahnlinie und schließlich Windkraftanlagen im Pulverdinger Holz und Möglichkeiten der Teilhabe. Neben Vorträgen und Fragerunden gab es Infostände. Das Brücken-Thema beschäftigte viele Besucher, das größte Interesse galt jedoch den Windrädern.

Der Verband Region Stuttgart hat im Pulverdinger Holz ein Vorranggebiet zur Windkraftnutzung ausgewiesen, auf dem zwei Windräder entstehen können. Die Gemeinde hat ein sogenanntes Interessenbekundungsverfahren durchgeführt. Gewonnen hat dies das Unternehmen Schweizer Honold Energiesysteme aus Bopfingen vor den Stadtwerken Stuttgart und Tübingen. Das ist noch kein Zuschlag, darüber wird der Gemeinderat später entscheiden.

Für die Zukunft ist unser Betrieb auf eine sichere Energieversorgung angewiesen Heiko Hagdorn, Firmenchef von Hagdorn Tomaten

Es sollen insgesamt vier Windräder gebaut werden, allerdings ging es nur um die beiden, für die die Gemeinde das besagte Verfahren ausgeschrieben hatte. Zwei der vier Windräder will das Unternehmen Hagdorn Tomaten in Hochdorf aufstellen lassen – dafür braucht es keinen Gemeinderatsbeschluss. Firmenchef Heiko Hagdorn sagte: „Für die Zukunft ist unser Betrieb auf eine sichere Energieversorgung angewiesen.“ Hagdorn betreibt zwei große Gewächshäuser.

Erwin Schweizer und Georg Honold skizzierten den von ihrem Unternehmen geplanten „Windpark Enzweihingen-Hochdorf“. Schweizer verwies auf die geplante Energiewende und warb: „Wir brauchen Akzeptanz, um diese Wende weiterzutreiben und zu schaffen.“ Gerade im Süden Deutschlands, wo bisher deutlich weniger Anlagen existierten als im Norden, sei „der Ausbau extrem wichtig“.

Die Windräder der Firma Enercon haben eine Nabenhöhe von 175 Metern – dort sind die Rotoren angebracht und drehen sich. Sie können 15 Millionen Kilowattstunden im Jahr liefern. 1673 Kubikmeter Stahlbeton würden verbaut, es gebe keine schnelldrehenden Teile. Die Anlagen verfügten, so Schweizer, über eine intelligente Eis- und Fledermauserkennung. Entsprechend könnten die Flügel der Rotoren anders ausgerichtet werden.

Die Abstände zu den Wohngebieten, gesetzlich vorgeschrieben sind 800 Meter, würden gewahrt. Zur Schall- und Schattenbelastung, so Schweizer, gebe es bereits gründliche Messungen, auch da könne es zu Anpassungen kommen. Wenn das Verfahren entsprechend läuft, würde man Mitte 2027 mit dem Bau beginnen, die Windräder gingen dann 2029 in Betrieb.

Foto: Arnd Bäucker

Gefahr für Vögel?

In der Fragerunde sorgten sich etliche um Belastungen für die direkt betroffene Umgebung der Anlagen. Ein Besucher gab zu bedenken, dass im ohnehin waldarmen Landkreis Ludwigsburg Bäume gefällt werden müssten, er hoffe auf zügige Wiederaufforstungen. Auch nach der Gefahr für Vögel wurde gefragt. Schweizer verwies auf Statistiken, wonach in Deutschland jährlich 100.000 Vögel durch Windräder getötet würden – im Vergleich dazu würden aber etliche Millionen durch Kollisionen mit Glasscheiben, im Straßenverkehr oder durch Katzen sterben.

Thema waren auch die langfristigen Kosten. Schweizer betonte, von Anfang an müsse ein Betrag für die Abbaukosten hinterlegt werden. Er rechne derzeit mit rund 128.000 Euro pro Rad. Einige Materialien der Anlage, Stahl und Kupfer, könnten gut recycelt werden.

Wie reagieren die Zuschauer

Hat der Dialog neue Erkenntnisse gebracht? Es gab zum Schluss viel Beifall. Eine Enzweihingerin lobte die „spannenden Darstellungen, das war sehr informativ“. Ein junger Mann zeigte sich skeptisch: „Gut und schön, aber ich vermisse eine Planung, vor allem Aussagen, wofür der erzeugte Strom dann verwendet werden soll.“ Ein früherer Ortschaftsrat meinte: „Ich liebe diese riesigen Windräder nicht gerade, aber für eine unabhängige Versorgung müssen wir auf die Windenergie setzen.“ Ein anderer Besucher zog Bilanz: „Ich finde es gut. Und überhaupt, was bleibt uns denn anderes übrig?“

Unterm Strich scheinen sich die Vaihinger auf das Projekt einzulassen – keine Selbstverständlichkeit. Die Vergangenheit zeigt, dass Windräder die Stadtgesellschaft spalten können: In Sachsenheim etwa verhärteten sich im vergangenen Jahr die Fronten zwischen Gegnern und Befürwortern der Windkraft zunehmend, bis hin zu persönlichen Beleidigungen. Anfang Februar stimmten die Bürger mehrheitlich für einen Windpark – die Narben des Konflikts werden jedoch vermutlich noch lange bleiben.