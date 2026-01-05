Erneuerbare Energie: Solarenergie deckt 18 Prozent des deutschen Stromverbrauchs

1 Ein Solarpark in Sachsen, der dem Laden von Elektroautos dient. (Archivbild) Foto: Sebastian Kahnert/dpa

Bei der Stromerzeugung schlägt Photovoltaik erstmals zwei fossile Energieträger. Der Branche geht die Ausbreitung der Solaranlagen dennoch zu langsam.











Link kopiert



Berlin - Solaranlagen in Deutschland haben im vergangenen Jahr deutlich mehr Strom erzeugt. Ihr Anteil an der heimischen Stromerzeugung wuchs von 14 Prozent (2024) auf rund 18 Prozent, wie der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) in Berlin mitteilte. Damit habe die Photovoltaik die Braunkohle (etwa 14 Prozent) und das Erdgas (rund 16 Prozent) als Energiequelle für Strom überholt.