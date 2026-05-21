Neue Regierungsdokumente zeigen: Queen Elizabeth II. drängte persönlich auf die Ernennung ihres Sohnes Andrew zum Handelsbeauftragten - ohne jede Sicherheitsüberprüfung. Der Ex-Prinz steht wegen Epstein unter Druck.
Queen Elizabeth II. (1926-2022) soll persönlich darauf gedrängt haben, ihren Sohn Andrew Mountbatten-Windsor (66) als britischen Handelsbeauftragten einzusetzen. Das geht laut eines "The Guardian"-Berichts aus Dokumenten hervor, die die britische Regierung am Donnerstag veröffentlicht hat. Gleichzeitig stellte Handelsstaatssekretär Chris Bryant (64) in einer schriftlichen Erklärung ans Parlament klar: Eine formelle Sicherheitsüberprüfung des ehemaligen Prinzen habe es vor seiner Ernennung nicht gegeben.