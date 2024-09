Ernährungsreport 2024: Sie wollen es doch auch

1 Viele Menschen essen inzwischen seltener Fleisch. Foto: dpa/Patrick Pleul

Wie man sich ernährt, ist heutzutage fast ein politisches Thema. Der aktuelle Ernährungsreport zeigt, dass viele Menschen aber auch ohne Dogmatismus vieles richtig machen, findet Hauptstadtkorrespondentin Rebekka Wiese.











Was man isst, ist in den vergangenen Jahren ein emotionales Thema geworden: Manche Parteien positionieren sich gegen ein vermeintliches Grill-Verbot, Politiker präsentieren sich in den sozialen Netzwerken als Freund von Currywurst und Backhendl. Oft geht es in der Debatte um Fleisch.