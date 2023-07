1 Gemüseanbau am Marienplatz: keine urbane Utopie, sondern eine Notfallmaßnahme gegen den Mangel 1942. Foto: Stadtarchiv Stuttgart

Im Sommer 1942 herrscht in Stuttgart Nahrungsmangel. Die Verwaltung wird kreativ und lässt überall in der Stadt Obst und Gemüse anbauen – zum Beispiel auf dem Marienplatz.









Stuttgart - Sonnig ist der Marienplatz an diesem Tag im Sommer 1942. Drüben am Kiosk im Zahnradbahnhof kauft ein Herr eine Zeitung. Frauen in leichten Sommerkleidern, Männer in dunklen Anzügen schlendern über den Platz. Ein Paar zieht einen Leiterwagen durchs Bild. Wahrscheinlich müssen sich die beiden beeilen. Hier fährt für gewöhnlich eine Tram nach der anderen über den Platz. Automobile sind keine zu sehen. Private Fahrzeuge, sofern nicht zu alt, sind längst vom Militär eingezogen. Eigentlich das friedliche Abbild einer städtischen Alltagsszene.