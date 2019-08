So sieht der Speiseplan von Meghan Markle aus

1 Meghan Markle macht immer eine gute Figur. Sie hält sich unter anderem mit einem Ernährungsplan in Form Foto: dpa

Vegan, vegetarisch oder low-carb: Meghan Markles verrät, wie sie mit ihrem eigenen Ernährungsplan in Topform bleibt – und trotzdem auch mal sündigt.

Stuttgart - Bei jedem Auftritt zeigt sich Meghan Markle in Topform, auf Fotos und Videos sieht sie immer schön und schlank aus. Nicht nur bei der Hochzeit mit Prinz Harry, sondern auch nach der Geburt von Baby Archie machte Meghan Markle eine super Figur.

Doch wie schafft es die frisch gebackene Mutter und Herzogin so in Form zu bleiben? Das Geheimnis: Meghan Markle kreiert ihren eigenen Speiseplan. Sie kombiniert Berichten zufolge gerne Pommes mit gesunden Beilagen und macht Spaghetti aus Zucchini selbst. Im Hause Sussex steht die Herzogin offenbar auch selbst gerne in der Küche, um zu kochen.

Doch Meghan Markle isst nicht nur gesunde Lebensmittel. Es darf manchmal auch ein fettiges Essen auf dem Tisch stehen. Worauf die Frau von Prinz Harry nicht verzichtet und welche Sünden und Köstlichkeiten sonst noch auf ihrem Teller landen, zeigen wir im Video.