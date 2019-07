1 Wassermelone und Co.: Diese Lebensmittel sind tolle Sattmacher an heißen Tagen Foto: KieferPix / Shutterstock

Sommer, Sonne... satt und schlank! Wir verraten, welche Lebensmittel ideal für heiße Tage sind. Von der Melone bis hin zur Kartoffel: Das sind die besten Sattmacher im Sommer:

Bei diesen heißen Temperaturen verlangt der Körper nach leichten Mahlzeiten, die uns lange satt halten und mit viel Vitaminen und Mineralstoffen versorgen. Wir verraten, mit welchen Lebensmitteln man satt, schlank und energiegeladen durch den Sommer kommt ...

Wassermelone

Ob als Nachtisch, Zwischenmahlzeit oder als Salat mit Feta und Minze: Wassermelonen sind der perfekte Sattmacher im Sommer. Aufgrund ihres hohen Wassergehalts wirkt die basische Frucht zudem entschlackend und erfrischt uns an heißen Tagen. Darüber hinaus sind Wassermelonen sehr ballaststoffreich und kurbeln die Verdauung an. Also ran an den schmackhaften Schlankmacher, der glücklicherweise von Mai bis September Saison hat!

Griechischer Joghurt

Von seinem hohen Fettgehalt sollte man sich nicht abschrecken lassen, denn Griechischer Joghurt macht im Gegensatz zu seinen fettarmen Vertretern satt und enthält reichlich Proteine, welche wichtig für die Muskeln sind. Mit ein paar frischen Früchten oder Beeren schmeckt er also nicht nur nach Urlaub, sondern erweist sich auch als gesunder Sattmacher.

Haferflocken

Jeder kennt es - in der Mittagshitze bekommt man nicht viel herunter. Daher ist ein ausgewogenes Frühstück im Sommer umso wichtiger. Ideal sind Haferflocken, in ihnen stecken nämlich jede Menge Faserstoffe, die uns lange satt machen und für den Tag stärken. Zudem halten Haferflocken den Blutzuckerspiegel konstant, wodurch Heißhungerattacken quasi keine Chance haben. Unser Tipp: Mit einer Extraportion Früchten der Saison, Nüssen oder Samen sind Haferflocken eine unschlagbare Frühstückskombi.

Kartoffeln

Kartoffeln sind völlig zu Unrecht als Dickmacher in Verruf geraten, denn eigentlich sind sie wirklich gesunde Sattmacher mit entschlackender Wirkung. Zudem stecken in der ballaststoffreichen Knolle wichtige Vitamine und viel Kalium. Pellkartoffeln mit Quark und frischen Kräutern sind das perfekte Abendessen nach einem heißen Sommertag.

Eier

Auch Eier sind als Sattmacher ideal: Durch ihren hohen Eiweißgehalt versorgen sie uns mit essentiellen Fettsäuren, liefern Energie und machen satt. Wie wäre es also mit einem sommerlichen Salat plus Ei als leichte Sommermahlzeit?

Nüsse

Nüsse sind aufgrund ihrer ungesättigten Fettsäuren, Ballaststoffe und leicht verdaulichen Eiweiße ebenfalls sehr gesunde Sattmacher. Zwar stecken jede Menge Kalorien in ihnen, doch dank ihres hohen Gehalts an Magnesium und B-Vitaminen halten Nüsse auch unser Gehirn auf Trab und fördern die Konzentrationsfähigkeit. Also die perfekte Zwischenmahlzeit für Tage, an denen uns die Hitze schier erschlägt!