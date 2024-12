Ermittlungsgruppe eingerichtet: Polizei findet Leiche in Kirchheim – Ermittler vermuten Tötungsdelikt

1 Die Polizei hat am Mittwoch in der Kolbstraße in Kirchheim eine Leiche gefunden. (Symbolfoto) Foto: IMAGO//Thomas Bartilla

Am Mittwoch öffnet die Polizei eine Wohnung in Kirchheim (Kreis Esslingen), weil Angehörige den 62-jährigen Bewohner nicht erreichen können. Die Beamten finden den Mann tot auf – offenbar ist der gewaltsam zu Tode gekommen.











Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes in Kirchheim, nachdem am Mittwoch ein 62-Jähriger tot in seiner Wohnung gefunden wurde. Aufgrund der ersten Ermittlungen gehe man von einem gewaltsamen Tod aus, berichten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Mitteilung.