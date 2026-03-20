Nach dem Tod eines 15-Jährigen in Eckernförde hat die Polizei wenige Tage später in Bremen einen Mann festgenommen. Nun gibt es neue Erkenntnisse, die Auswirkungen auf den Verdächtigen haben.
Eckernförde/Kiel - Im Fall eines in der Ostsee-Hafenstadt Eckernförde getöteten Jugendlichen ist der bisherige Verdächtige wieder aus der Haft entlassen worden. Im Zuge der Ermittlungen hätten sich Zweifel am dringenden Tatverdacht gegen den 23-Jährigen ergeben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. "Er hat für die Tatzeit ein Alibi angegeben, dass nach Überprüfungen durch die Mordkommission zutreffen dürfte."