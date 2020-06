1 Der 22-Jährige sitzt nun in Haft. Foto: Archiv (dpa)

Nachdem die Polizei die Aufnahmen einer Überwachungskamera veröffentlicht hatte, gingen zahlreiche Hinweise ein. Diese führten schließlich auf die Spur eines polizeibekannten Mannes.

Die Kriminalpolizei hat einen Tatverdächtigen ermittelt, der am 13. Mai eine Frau in der S4 sexuell belästigt haben soll. Der Vorfall hatte sich zwischen den Haltestellen Marbach und Erdmannhausen ereignet. Der zunächst unbekannte Mann hatte die Frau erst angesprochen und sie schließlich bedrängt und angefasst. Nach der Tat hatte die Polizei Fotos der Videoüberwachungsanlage der Bahn veröffentlicht. In der Folge waren zahlreiche Hinweise bei den Ermittlern eingegangen, die zur Identifizierung eines 22-jährigen Nigerianers führten. Der als gewalttätig geltende und bei der Polizei als Mehrfach- und Intensivtäter geführte Tatverdächtige wurde festgenommen und am 29. Mai dem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Der von der Staatsanwaltschaft Heilbronn gegen ihn beantragte Haftbefehl wurde dabei in Vollzug gesetzt und der 22-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen.



