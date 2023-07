1 Im Landeskriminalamt streng bewacht: sichergestelltes Bargeld der vielen Opfer von Schockanrufen Foto: /Wolf-Dieter Obst

Schockanrufe von falschen Polizisten, die hohe Kautionen für angeblich tödliche Unfälle von Angehörigen abzocken, nehmen deutlich zu. Jetzt sitzt ein Clanboss hinter Gittern.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es ist morgens um sechs, als in einem Büro an der Neckarstraße im Stuttgarter Osten die Spannung steigt. Das Büro gehört Oliver Hoffmann, Abteilungsleiter Wirtschaftskriminalität des Landeskriminalamts. Gemeinsam mit dem Pforzheimer Staatsanwalt Lars Jaklin wartet er auf einen Anruf aus London. Vor Monaten hatte man einen Kurier einer Schockanrufer-Bande erwischt, ein kleines Licht. Doch nun, Mitte Juni, stehen die Ermittler vor einem gemieteten Haus in London – vor der Höhle des Löwen. Dem vermuteten Bandenboss.