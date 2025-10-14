Ermittlungen zu Sexualdelikt: Sexueller Übergriff in Fellbach – Polizei hat Fotos von Verdächtigem
Die 31-Jährige wurde von dem unbekannten Täter von hinten angegriffen und zu Boden gerissen (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Rolf Poss

Rund drei Monate nach einem sexuell motivierten Angriff auf eine Frau in Fellbach liegen der Polizei Fotos von einem Verdächtigen vor – er hatte das Opfer einfach zu Boden gerissen.

Die Polizei hat neue Hinweise zum Fall eines sexuellen Übergriffs, der vor rund drei Monaten, am Sonntag, 13. Juli, in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) begangen worden war. Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei richtet sich der Verdacht inzwischen gegen einen bislang unbekannten Mann – von dem mittlerweile auch Fotos vorliegen (siehe Bildergalerie).

 

Die Kriminalpolizei fragt:

  • Wer kennt die abgebildete Person?
  • Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der abgebildeten Person machen?
  • Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07361 / 5800 an die Polizei zu wenden.

Am 13. Juli war gegen 1.15 Uhr eine 31-jährige Frau im Hermann-Löns-Weg in Fellbach von einem noch unbekannten männlichen Täter von hinten angefallen und zu Boden gerissen worden. Der maskierte Täter soll die Frau sodann massiv sexuell belästigt haben. Nachdem die 31-Jährige laut um Hilfe gerufen hatte, war der Unbekannte geflüchtet. Der Mann wird als etwa 30 Jahre alt und circa 1,80 bis 1,85 Meter groß beschrieben. Er soll eine grüne Kapuzenjacke und eine Maske bei der Tat getragen haben. Zudem habe er Handschuhe angehabt.

 