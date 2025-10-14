Ermittlungen zu Sexualdelikt: Sexueller Übergriff in Fellbach – Polizei hat Fotos von Verdächtigem

5 Die 31-Jährige wurde von dem unbekannten Täter von hinten angegriffen und zu Boden gerissen (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Rolf Poss

Rund drei Monate nach einem sexuell motivierten Angriff auf eine Frau in Fellbach liegen der Polizei Fotos von einem Verdächtigen vor – er hatte das Opfer einfach zu Boden gerissen.











Link kopiert



Die Polizei hat neue Hinweise zum Fall eines sexuellen Übergriffs, der vor rund drei Monaten, am Sonntag, 13. Juli, in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) begangen worden war. Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei richtet sich der Verdacht inzwischen gegen einen bislang unbekannten Mann – von dem mittlerweile auch Fotos vorliegen (siehe Bildergalerie).