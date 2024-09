1 Bei den Bränden in den Mehrfamilienhäusern wurden 31 Personen verletzt. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Ein 41 Jahre alter Mann soll in Essen mit Brandbeschleunigern Feuer in zwei Mehrfamilienhäusern gelegt haben. Den Taten lag nach Ermittlungen der Polizei ein Streit mit seiner Frau zugrunde.











Der Mann, der am Samstag in Essen in zwei Mehrfamilienhäusern Feuer gelegt haben soll, hatte nach Angaben der Polizei ein privates Motiv. „Erste Ermittlungen ergaben, dass das Motiv des 41-Jährigen war, dass seine Ehefrau sich von ihm getrennt hatte“, teilte die Polizei mit.