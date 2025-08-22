Früher war er ganz nah an Trump. John Bolton war Sicherheitsberater, doch die beiden Männer sind schon länger zerstritten. Jetzt fuhr das FBI bei Bolton vor. Warum?
Washington - Das FBI hat nach Medienberichten das Haus des früheren Nationalen Sicherheitsberaters von US-Präsident Donald Trump, John Bolton, durchsucht. TV-Bilder zeigten FBI-Mitarbeiter vor einem Haus im US-Bundesstaat Maryland bei Washington. Der einstige Berater ist heute ein lauter Kritiker von Trump. Ein CNN-Reporter berichtete, dass auch Boltons Büro in Washington von FBI-Agenten angesteuert worden sei.