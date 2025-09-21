Ermittlungen: Mann fährt bei Kirmes auf Menschengruppe zu – Fünf Verletzte

1 In Niederdorla ist ein 41-Jähriger mit einem Auto auf eine Menschengruppe zugefahren. Die Polizei nahm ihn fest. (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa

Ein Mann fährt mit einem Auto immer wieder an einer Kirmes vorbei und fällt auf. Später fährt er auf eine Gruppe zu. Fünf Menschen werden leicht verletzt. Die Polizei nimmt den 41-Jährigen fest.











Link kopiert



Niederdorla - Im thüringischen Niederdorla ist ein 41-Jähriger mit einem Auto bei einer Kirmes auf eine Menschengruppe zugefahren. Fünf Menschen wurden bei dem Vorfall in der Nacht zu Sonntag leicht verletzt, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Sie konnten dem Fahrzeug ausweichen und sich in Sicherheit bringen. Der Mann wurde festgenommen. Zuvor hatte die "Thüringer Allgemeine" über den Vorfall im Unstrut-Hainich-Kreis berichtet. Die genauen Hintergründe, etwa das Motiv des Mannes, sind noch nicht bekannt.