Ermittlungen laufen weiter: Koffer mit Leiche in Filderstadt - Verdächtiger in U-Haft

Ein entscheidender Zeugenhinweis brachte die Ermittler auf die Spur des Mannes. Die Hintergründe des Falls bleiben bislang unklar.
Filderstadt - Nach dem Fund einer verwesten Frauenleiche in einem Koffer in Filderstadt bei Stuttgart haben die Ermittler einen Tatverdächtigen festgenommen. Ein Haftrichter schickte den 51-Jährigen wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Der Türke mache von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.