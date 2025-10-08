5 Der Schaden beläuft sich laut der Polizei auf rund 50 000 Euro. Foto: Andreas Rosar

Nach einem Busunfall in Fellbach, bei dem vier Menschen leicht verletzt wurden, sucht die Polizei Zeugen. Das betroffene Busunternehmen hält sich bedeckt.











Glück im Unglück – so könnte man die Folgen eines Busunfalls bilanzieren, der am frühen Dienstagnachmittag in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) passiert ist. Ein Busfahrer verwechselte Gas- und Bremspedal – der Linienbus krachte daraufhin in das Wartehäuschen einer Haltestelle. Vier Menschen wurden leicht verletzt – der Fahrer selbst, zwei Fahrgäste und eine Frau, die an der Haltestelle stand. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 50.000 Euro.