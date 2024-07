Ermittlungen in Thailand: Bangkok: Mysteriöser Tod von sechs Vietnamesen in Luxushotel

3 Der Fall wirft viele Fragen auf. Foto: Chatkla Samnaingjam/AP

In Bangkok checkt eine Gruppe Vietnamesen in ein bekanntes Luxushotel ein. Jetzt sind sechs von ihnen tot. Die Polizei tappt noch im Dunkeln.











Link kopiert



Bangkok - In Thailand laufen Polizeiermittlungen zum Tod von sechs Vietnamesen in einem Luxushotel in der Hauptstadt Bangkok auf Hochtouren. Die Leichen der drei Männer und drei Frauen, von denen zwei auch einen US-Reisepass hatten, waren am frühen Dienstagabend (Ortszeit) in ihrem Hotelzimmer entdeckt worden. Nach Polizeiangaben wies das Zimmer keinerlei Kampfspuren auf.