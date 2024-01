Plochingen: Einbruch in Behördengebäude – Polizei ermittelt

1 Die Polizei in Plochingen ermittelt mit der Hilfe der Kriminalpolizei. Foto: dpa/Silas Stein

In ein Behördengebäude in Plochingen (Kreis Esslingen) ist über Nacht eingebrochen worden. Ein unbekannter Täter hat sich laut Polizei gewaltsam Zutritt zu mehreren Räumen verschafft und unter anderem Tresore ausgeräumt.











Räume einer Behörde in Plochingen sind Schauplatz eines nächtlichen Einbruchs geworden. Eine bislang unbekannte Person ist laut Polizei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 18.30 und 6.30 Uhr in ein Gebäude in der Straße Am Aussichtsturm eingebrochen. Dort befindet sich eine Außenstelle des Esslinger Landratsamtes. Der Täter habe sich gewaltsam durch eine Tür Zutritt zum Inneren des Gebäudes verschafft. Angaben der Polizei zufolge brach er dort weitere Türen auf, um in die Büroräume zu gelangen. Die unbekannte Person habe zudem das Geldfach eines Fotoautomaten aufgebrochen und sich an mehreren Tresoren zu schaffen gemacht, die er ausplünderte.