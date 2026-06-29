Ermittlungen in Neuseeland: Schwere Vergewaltigungsvorwürfe gegen Kap-Verde-Kapitän Ryan Mendes

Schwere Vorwürfe überschatten das WM-Märchen von Kap Verde: Gegen Kapitän Ryan Mendes ermittelt die neuseeländische Polizei wegen Vergewaltigungsverdachts. Eine brasilianische Übersetzerin beschuldigt den Spieler, sie in einem Hotel missbraucht zu haben. Die FIFA reagiert mit einem Statement.
Gegen den Kapitän der kap-verdischen Nationalmannschaft, Ryan Mendes (36), ermittelt die neuseeländische Polizei wegen des Verdachts der Vergewaltigung. Eine brasilianische Übersetzerin, die das Team im März bei zwei Testspielen betreute, beschuldigt den WM-Spieler, sie in einem Hotel in Auckland sexuell missbraucht zu haben. Das berichtet der brasilianische Sender "Globo". Für Mendes gilt die Unschuldsvermutung.