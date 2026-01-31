Ermittlungen in Maichingen: Stadt lässt Auto abschleppen – Vom Halter fehlt jede Spur

Ein schwarzer Ford ohne Kennzeichen steht tagelang in Maichingen. Das Auto wird abgeschleppt. Vom Halter fehlt jede Spur. Der Fall weckt Erinnerungen.

Wenn im Stadtteil Maichingen ein herrenloses Auto tagelang herumsteht und schließlich abgeschleppt wird, werden Anwohner hellhörig. Schließlich ist es ziemlich genau ein Jahr her, dass die Stadt Sindelfingen dort in einem solchen Fall zu bemerkenswerten Maßnahmen gegriffen und ein hochwertiges Auto – einen 24 Jahre alten Mercedes 280 SL – hatte verschrotten lassen.

Jetzt musste der Ordnungsdienst erneut ein Fahrzeug in Maichingen abschleppen lassen – allerdings sind die Begleitumstände hier völlig verschieden. Anders als bei dem verschrotteten Mercedes hatte der in einem Wohngebiet abgestellte schwarze Ford nämlich keine Kennzeichen. Laut einer Anwohnerin hatte der Wagen zunächst im Teuchelweg, später dann in der Austraße gestanden.

Das Ordnungsamt hat ein herrenloses Fahrzeug in Maichingen abgeschleppt. Foto: Simon Granville

Auto in Maichingen abgeschleppt: Suche nach dem Halter dauert an

Auch beim Ordnungsamt war der Fall bekannt. Laut Auskunft der Verwaltung hatte der städtische Vollzugsdienst den Ford am 9. Januar bemerkt und eine Aufforderung zur Entfernung hinter den Scheibenwischer geklemmt. Weil niemand reagierte, beauftragte die Stadt am 17. Januar ein Abschleppunternehmen. Seitdem laufen Ermittlungen. „Eine eindeutige Zuordnung zu einem aktuellen Halter war bislang nicht möglich“, teilt Ordnungsamtsleiter Mehmet Koc mit.

Warum das Auto tagelang herrenlos herumstand, ist weiterhin unklar. Für das Abstellen von Fahrzeugen ohne Kennzeichen kann es nach Auskunft des Ordnungsamts unterschiedliche Gründe geben – etwa ein Halterwechsel, eine ausstehende Ab- oder Ummeldung, technische Mängel oder das Auto wird gerade nicht genutzt. „Ebenso ist es möglich, dass die Kennzeichen abhandengekommen sind, verloren wurden oder entwendet worden sind“, bietet Mehmet Koc noch eine weitere Erklärung an.

Abgestelltes Auto in Maichingen: Wer bezahlt die Abschleppkosten?

Falls sich noch ein Besitzer findet, darf dieser sich auf eine gesalzene Rechnung für die Abschleppkosten einstellen. Aber was passiert, wenn sich niemand meldet? Dann wird laut Ordnungsamt der letzte rechtmäßige Halter des Fahrzeugs herangezogen. Noch laufen die Ermittlungen. Dass der Fall einen ähnlichen Ausgang nimmt wie vor einem Jahr bei dem vermeintlich herrenlosen Mercedes, erscheint jedoch eher unwahrscheinlich.

Als der Halter im Herbst 2024 aus einem mehrwöchigen Urlaub zurückkam und seinen SL nicht mehr in der Talstraße vorfand, hatte er gedacht, er sei gestohlen worden. Erst nach langem Hin und Her fand er heraus, dass der Mercedes in der Schrottpresse gelandet war. Nach Angaben der Stadt war das Auto in einem desolaten Zustand und hatte Öl verloren. Der Halter bestritt dies und gab an, gegen die Stadt klagen zu wollen.