Ermittlungen in Maichingen: Stadt lässt Auto abschleppen – Vom Halter fehlt jede Spur

Ein schwarzer Ford ohne Kennzeichen steht tagelang in Maichingen. Das Auto wird abgeschleppt. Vom Halter fehlt jede Spur. Der Fall weckt Erinnerungen.
Wenn im Stadtteil Maichingen ein herrenloses Auto tagelang herumsteht und schließlich abgeschleppt wird, werden Anwohner hellhörig. Schließlich ist es ziemlich genau ein Jahr her, dass die Stadt Sindelfingen dort in einem solchen Fall zu bemerkenswerten Maßnahmen gegriffen und ein hochwertiges Auto – einen 24 Jahre alten Mercedes 280 SL – hatte verschrotten lassen.