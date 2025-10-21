Ermittlungen in Hessen: Lehrer soll KI-Sexvideo von sich mit Schülerin erstellt haben

Lehrer soll KI-Sexvideo von sich mit Schülerin erstellt haben

1 Ein Lehrer soll das Gesicht einer Schülerin per KI in ein Porno-Bild montiert haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun (Symbolfoto). Foto: imago/Jan Huebner/Jan Huebner

Ein Lehrer soll das Gesicht einer Schülerin per KI in ein Porno-Bild montiert haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun.











Ein Lehrer einer Gesamtschule im hessischen Dietzenbach soll ein Video mit Künstlicher Intelligenz (KI) erstellt haben, dass ihn und eine Schülerin bei sexuellen Handlungen zeigt. Die Staatsanwaltschaft Gießen teilte auf Anfrage mit, dass bei ihr „seit Ende Juli 2025 ein Ermittlungsverfahren wegen des Anfangsverdachts des Herstellens jugendpornografischer Inhalte gemäß § 184c StGB anhängig“ sei.